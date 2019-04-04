ابو جيش: ادعاءات الاحتلال كاذبة.. مستوطن أعدم "عبد الفتاح" بدم بارد

اعتبر منسق الفصائل في محافظة نابلس نصر ابو جيش ظروف استشهاد الشاب محمد

عبد الفتاح امس جريمة بحق الانسانية واعداما بدم بارد بحماية جيش

الاحتلال.



وقال ابو جيش في حديث لإذاعة "صوت فلسطين "الرسمية صباح اليوم الخميس، ان شهود العيان ومنهم الجريح خالد رواجبة الذي اصيب بالرصاص اكدوا ان الشاب عبد الفتاح اعدمه احد المستوطنين بدم بارد وان جميع ادعاءات الاحتلال

كاذبة.



الى ذلك كشف ابو جيش عن قيام مجموعات صهيونية يمينية متطرفة بتدريب المستوطنين في مستوطنة يتسهار المقامة على اراضي المواطنين جنوب نابلس على قتل المواطنين تحت شعار "هذا فلسطيني يجب ان يقتل".



ودعا ابو جيش المواطنين الى تعزيز صمود ابناء شعبنا ورفع قضايا لدى المحاكم الدولية مناشدا العالم اجمع ومجلس الامن لحماية شعبنا.



رام الله - دنيا الوطن