قوات القمع تقتحم قسم "1" في (النقب ) وحالة من التوتر تسود المعتقل

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن قوات القمع الإسرائيلية اقتحمت فجر اليوم قسم رقم (1) في معتقل "النقب" وأجرت تفتيشات وعبثت بمقتنيات المعتلقين.ولفتت الهيئة، أن قوات القمع أغلقت القسم وقامت بنقل وتوزيع الأسرى على الأقسام الأخرى ، وأن حالة من التوتر والاضطراب تسود المعتقل منذ ساعات الصباح.