رئيس بلدية غزة يفتتح مقر لجنة حي الزيتون الجديد



وأشار حجازي إلى إشراك البلدية للجان الأحياء في عملية إعداد الخطة التنموية لمدينة غزة للأعوام 2018-2022. وأوضح أن عملية التنمية المجتمعية المحلية تصب في مجملها في مصلحة المواطنين، تؤدي إلى تنمية اقتصادية في المناطق المستهدفة.



الجدير بالذكر أن حي الزيتون أكبر أحياء مدينة غزة، من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحته الإجمالية نحو 20 كيلو متر مربع.



من ناحيته؛ أكد رئيس لجنة حي الزيتون الجديدة مصطفى قزعاط، أن لجنته لن تدخر جهدًا في خدمة سكان الحي والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم العادلة، وستعمل مع البلدية للارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين، رغم الأزمة القاهرة التي تمر بها.



وأوضح قزعاط أن لجنة حي الزيتون تعمل بشكل يومي على متابعة قضايا المواطنين مع مسؤولي البلدية، وساهمت خلال سنوات في اعتماد مشاريع لتطوير البنية التحتية وفتح عشرات الشوارع، شاكرًا رئيس البلدية والمجلس البلدي على تخصيص 8 دونمات بجوار محطة 7B لإنشاء حديقة عامة مشابهة لحديقة الصداقة في حي التفاح.



من ناحيته؛ أشاد الزهار، بالجهود الكبيرة لبلدية غزة في السعي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين رغم الأزمات والعقبات الكبيرة التي تعترض عملها بشكل دائم، كما وأشاد بدور لجنة حي الزيتون على مدار سنوات عملها في مساعدة المواطنين وإيصال صوتهم ومطالبهم لمسؤولي البلدية.



وتخلل حفل الافتتاح تكريم رئيس لجنة حي الزيتون السابق د. عبد الكريم الدهشان، والإشادة بدوره وأعضاء اللجنة السابقين في خدمة أهالي الحي

















رام الله - دنيا الوطنافتتح رئيس بلدية غزة م. نزار حجازي، مقر لجنة حي الزيتون الجديد في منطقة البرهام، بجوار مدرسة شهداء الزيتون، ضمن سياسة البلدية الانفتاح على المجتمع، وإشراك المواطنين في عملية صنع القرار.وشارك في حفل الافتتاح، عدد من أعضاء المجلس البلدي، ومدير عام ديوان رئاسة البلدية م. حاتم الشيخ خليل، وعضو المجلس التشريعي د. محمود الزهار، ووكيل مساعد وزارة الحكم المحلي م. سعيد عمار، ورئيس مجلس تجمع عائلات حي الزيتون أبو شعبان الدحدوح، وجمع غفير من مخاتير ووجهاء وأعيان الحي، ورؤساء وأعضاء لجان الأحياء الأخرى.وأعرب رئيس البلدية عن سعادته بافتتاح المقر الجديد للجنة حي الزيتون، وأكد على سياسة البلدية في الانفتاح على المجتمع وإشراك لجان الأحياء كممثلين عن المواطنين في عملية صنع القرار وتطوير المدينة.