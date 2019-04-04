شؤون فلسطينية

قيادي بالمنظمة: حماس تستجيب لـ"دويلة غزة" بالأموال القطرية والتهدئة المشروطة

قيادي بالمنظمة: حماس تستجيب لـ"دويلة غزة" بالأموال القطرية والتهدئة المشروطة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن الإدارة الأمريكية تعتقد أنها تستطيع تمرير صفقة القرن من خلال "دويلة غزة" كبديل عن الدولة الفلسطينية.

وأضاف أبو يوسف، لإذاعة (صوت فلسطين)، الخميس: "هناك استجابة من حركة حماس من خلال موافقتها على إدخال الأموال لقطاع غزة والموافقة على التهدئة المشروطة مع الاحتلال".

واستنكر أبو يوسف، جريمة إعدام الشاب محمد عبد الفتاح قرب نابلس برصاص أحد المستوطنين أمس الأربعاء، بوجود جيش الاحتلال، معتبراً ذلك جريمة متواصلة وإمعاناً في قتل الفلسطينيين.

وحذر أبو يوسف، من أن يكون الدم الفلسطيني وقوداً للانتخابات الإسرائيلية، مطالباً المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا وفتح التحقيق في الملفات التي تمت إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية.

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