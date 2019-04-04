فرقة فرنسية تفتتح فعاليات مهرجان رام الله للرقص المعاصر

رام الله - دنيا الوطنافتتحت، مساء امس الأربعاء، فعاليات مهرجان رام الله للرقص المعاصر في نسخته الرابعة عشرة، بعرض لفرقة (اكرو راب CCNR/Cie Accrorap ) الفرنسية التي يديرها مصمم الرقص الفرنسي والجزائري الأصل خضر عتو، بعرضها المميز "OPUS 14"، وذلك على مسرح قصر رام الله الثقافي في مدينة رام الله.واستمر العرض لمدة 70 دقيقة، بمشاركة 15 راقصا وراقصة، ودارت فكرته حول سوء العالم، وكيف يقوم رقص الهيب هوب بالتعبير عن المهمشين في المجتمع، وإعادة اكتشاف لغتهم غير المسموعة التي يعبرون بها عن أنفسهم، وعن عدم المساواة الاجتماعية والسياسية والثقافية، وعن الاختلاف بين الثقافات المتعددة.وتُنظم المهرجان سرية رام الله الأولى، ويحمل هذا العام شعار "عَ وين"، ويستضيف 15 فرقة، منها 3 فرق فلسطينية وفرقتان عربيتان، و10 فرق من العالم، وستقدم هذه الفرق 19 عرضا في رام الله ومدن فلسطينية أخرى، إضافة إلى ملتقى الرقص الفلسطيني، ومؤتمر الرقص والمجتمع، ودورة الفيديو والرقص، وورش الرقص.وقال مدير المهرجان خالد عليان، في تصريحات للصحفيين قبيل الافتتاح، إنه "رغم سياسات الاحتلال ما زال الفلسطينيون يبعثون رسالة إلى العالم تجسّد حقهم في الحياة من خلال أنماط متعددة من الفن والثقافة".ولفت إلى أن العرض الافتتاحي للمهرجان يشكّل حدثًا مميزًا، حيث نجحت إدارة المهرجان في استضافة فرقة "اكرو راب" الفرنسية بعد مساع دامت لسنوات، مشيرا إلى تميز العرض من حيث الشكل والمضمون.وتستمر فعاليات المهرجان حتى الحادي عشر من شهر نيسان الجاري.يذكر أن مهرجان رام الله للرقص المعاصر انطلق في نسخته الأولى عام 2006، ويهدف إلى تعزيز لغة الحوار الثقافي بين فلسطين وشعوب العالم.