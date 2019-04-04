(143) ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف (911) مطلوبا الشهر الماضي





رام الله - دنيا الوطنتنقل أكثر من 143 ألف مواطن ومواطنة و زائرعبر معبر الكرامة خلال شهر 3 الماضي، فيما أوقفت الشرطة 911 مطلوبا جنائياً .وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الشهر بلغ (70113) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (73303) شخصا، وأن حركة المسافرين خلال هذا الشهر كانت نشطة .وأشار البيان، إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (911) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .و أضاف البيان، أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (34) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (90) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية .