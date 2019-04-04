(143) ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف (911) مطلوبا الشهر الماضي
رام الله - دنيا الوطن
تنقل أكثر من 143 ألف مواطن ومواطنة و زائرعبر معبر الكرامة خلال شهر 3 الماضي، فيما أوقفت الشرطة 911 مطلوبا جنائياً .
وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الشهر بلغ (70113) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (73303) شخصا، وأن حركة المسافرين خلال هذا الشهر كانت نشطة .
وأشار البيان، إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (911) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .
و أضاف البيان، أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (34) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (90) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية .
تنقل أكثر من 143 ألف مواطن ومواطنة و زائرعبر معبر الكرامة خلال شهر 3 الماضي، فيما أوقفت الشرطة 911 مطلوبا جنائياً .
وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الشهر بلغ (70113) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (73303) شخصا، وأن حركة المسافرين خلال هذا الشهر كانت نشطة .
وأشار البيان، إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (911) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .
و أضاف البيان، أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (34) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (90) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية .
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