كم يبلغ عدد مشتركي الإنترنت في قطاع غزة؟

رام الله - دنيا الوطنأظهر تقرير إحصائي صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول مؤشرات خدمات الانترنت في قطاع غزة، أن عدد مشتركي خدمات الانترنت اللاسلكي، شهد ارتفاعًا بنسبة 27% مع نهاية العام 2018، مقارنة مع نهاية العام 2017، ليصل إلى 35.873 مشترك في حين وصل إجمالي عدد مشتركي الانترنت في قطاع غزة إلى 112.650 مشترك.وأشار التقرير، إلى أن سعة إجمالي الربط البيني بين الشركات المزودة لخدمات الانترنت مع شركة الاتصالات الفلسطينية (Backhauling)، قد ارتفعت بنسبة مقدارها 20.6% مع نهاية العام 2018 مقارنة مع نهاية العام 2017 لتصل إلى 50.461 ميجابت/ ثانية في حين وصلت سعة الانترنت الاجمالية في قطاع غزة إلى 35900 ميجابت/ ثانية في حين زاد معدل متوسط سرعة الانترنت في قطاع غزة بنسبة 18.6% مع نهاية العام 2018 مقارنة مع نهاية العام 2017 ليصل إلى 11.1 ميجابت/ ثانية.أظهر التقرير، أن عدد مشتركي الانترنت بنظام خطوط النفاذ الجزئي BSA في قطاع غزة مع نهاية العام 2018 شهد انخفاضا بنسبة 16% مقارنة مع نهاية العام 2017 ليصل الى 82770 مشترك.وأوضحت الوزارة، أن هذا الانخفاض لا يعكس انخفاضا حقيقيا على العدد الاجمالي لمستخدمي الانترنت في قطاع، ولكن أدت الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يعاني منها قطاع غزة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين الى البحث عن بدائل أخرى لاستخدام الانترنت، ومنها تشارك عدد من المشتركين الاقارب أو الجيران في خط انترنت واحد أو الاعتماد على خدمات الانترنت المقدمة من شركات الهاتف المحمول وبطاقات الدفع المسبق للانترنت.