تحسّن مرتقب على جدول الكهرباء في قطاع غزة.. وهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنأكدت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، أنه سيتم تشغيل المولد الثالث في محطة التوليد بعد توقف لعدة أيام.وأضافت الشركة، أنه من المتوقع أن يتحسن جدول توزيع الكهرباء لأكثر من 8 ساعات وصل بعد تشغيل المولد الثالث وخفض الأحمال نتيجة أجواء الطقس الربيعية، اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة.وأوضحت الشركة التحميل سيبدأ تدريجياً على جميع الشبكات خلال هذا اليوم وغدا الجمعة سيلمس المواطنين في القطاع تحسنا على توصيلها.وأكملت: استمرار ضخ السولار الخاص بالمحطة سيساهم في استمرار عمل المحطة بكامل قدرتها الانتاجية وهو ما ينعكس إيجاباً على تحسن الكهرب في القطاع، المولد الواحد يستهلك يومياً أكثر من 150 ألف لتر سولار.وقال الناطق باسم شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت: تشغيل المولد الثالث وسيشهد الجدول تحسنًا ملحوظًا في ساعات الوصل.