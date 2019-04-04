مصر ترد على فرنسا بشأن سقوط طائرتها عام 2016

رام الله - دنيا الوطنردت السلطات المصرية على مزاعم وردت في تقرير فرنسي تحدث عن أسباب حادث سقوط طائرة مصر للطيران عام 2016.ووفق صحيفة (الشروق) المصرية، فقد أعلنت وزارة الطيران بمصر، في بيان أصدرته مساء أمس الأربعاء، إنها "تحرص على عدم الإدلاء بأية معلومات فنية تخص حادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا؛ نظرا لإحالة التحقيق إلى النيابة العامة، كونها الجهة المنوط بها حاليا التحقيق في الحادث، ويرجع إليها فيما يتعلق بهذا الشأن".وكانت وسائل إعلام فرنسية قد تناقلت تقريرا أعده خبراء الحوادث الجوية، بتكليف من القضاء الفرنسي عن حقائق تفيد في التحقيق بحادث تحطم طائرة "مصر للطيران" عام 2016 ومصرع ركابها في المتوسط.