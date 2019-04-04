مستوطنو "يتسهار" يشرعون بتجريف أراض زراعية جنوب بورين

رام الله - دنيا الوطنشرع مستوطنو "يتسهار"، اليوم الخميس، بتجريف أراض زراعية جنوب قرية بورين، جنوب نابلس.وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني "يتسهار"، باشروا منذ ساعات الصباح الاولى بتجريف أراض زراعية في منطقة كرم سليم جنوب قرية بورين.