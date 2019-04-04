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كاتب سعودي: الملك سلمان قرأ 120 ألف كتاب

كاتب سعودي: الملك سلمان قرأ 120 ألف كتاب
الملك سلمان بن عبد العزيز
رام الله - دنيا الوطن
أكد كاتب سعودي، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، قرأ في حياته نحو 120 ألف كتاب، مستدلا بذلك على المستوى الثقافي العالي لدى العاهل السعودي.

وخلال مشاركته في أحد برامج قناة (السعودية 24)، قال الكاتب نايف الحربي: "الملك سلمان هو رمز عربي وإسلامي، ورمز للثقافة والمثقفين".

وأضاف: "بل كثيرا ما يطلق عليه (المثقف)، ويقال إنه قرأ 120 ألف كتاب في حياته".

وأثار تصريح الحربي سخرية واسعة من قبل ناشطين، قالوا إن الرقم الذي ذكره الحربي لا يمكن لعقل أن يتقبله.

وأجرى بعض الناشطين عملية حسابية للرقم الذي ذكره الحربي، قائلين إنه "بافتراض أن الملك (83 سنة) بدأ القراءة من سن الخامسة، فإن ذلك يعني أنه يقرأ يوميا أكثر من أربعة كتب".

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