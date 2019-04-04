الشيخ: اشتية سيقدم حكومته خلال الأسبوع القادم بعد مشاورات طويلة
رام الله - دنيا الوطن
تحدّث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ اليوم الخميس، عن تطورات تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة د.محمد اشتية.
وقال الشيخ في تغريدة عبر (تويتر): إن اشتية سيقدم حكومته خلال الأسبوع القادم بعد مشاورات طويلة، حيث أيدت سبعة فصائل فلسطينية تشكيل الحكومة الجديدة وكذلك قطاعات واسعة من المجتمع المدني".
تحدّث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ اليوم الخميس، عن تطورات تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة د.محمد اشتية.
وقال الشيخ في تغريدة عبر (تويتر): إن اشتية سيقدم حكومته خلال الأسبوع القادم بعد مشاورات طويلة، حيث أيدت سبعة فصائل فلسطينية تشكيل الحكومة الجديدة وكذلك قطاعات واسعة من المجتمع المدني".
يشار إلى أن عدة أحزاب وافقت رسمياً المشاركة في الحكومة الجديدة، من بينها حزب الشعب والاتحاد الوطني الديمقراطي (فدا)، وجبهة النضال الشعبي.
التعليقات