(ناتو): يجب أن نُحسن علاقتنا مع روسيا





وقال ستولتنبرغ، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك): "نحن بحاجة إلى إيجاد التوازن الصحيح بين القوة والاستثمار في القدرات العسكرية والحوار".





وأضاف: "روسيا جارتنا ولن تذهب إلى أي مكان، ونحن بحاجة إلى محاولة تحسين العلاقات معها"، مشيراً إلى أنه "يؤمن بضرورة الحوار مع موسكو".



رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، على ضرورة تحسين حلف "الناتو" علاقاته مع روسيا.وفي الوقت ذاته حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في خطاب أمام الكونغرس الأمريكي، من "التهديد الذي تشكله روسيا للحلف، بما في ذلك انتهاكاتها لمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى".وحسب "رويترز" قال ستولتنبرغ "لا توجد أي نية لدى حلف شمال الأطلسي لنشر صواريخ نووية على الأرض في أوروبا؛ لكن الحلف سيواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير الرادع الفعال".