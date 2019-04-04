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بفارق صوت واحد.. البرلمان البريطاني يُلزم الحكومة بتأجيل "بريكست"

بفارق صوت واحد.. البرلمان البريطاني يُلزم الحكومة بتأجيل "بريكست"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وافق مجلس العموم بالبرلمان البريطاني، بفارق صوت واحد، أمس الأربعاء على مشروع قانون يلزم الحكومة بطلب تأجيل "بريكست" لتجنب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ووفق ما أوردت وكالة (سبوتنيك) للأنباء، فقد صوت لصالح القانون 313 نائباً، بينما عارضه 312  نائب.

يذكر أن القانون أعده مجموعة من النواب البريطانيين من مختلف الأحزاب برئاسة حزب العمال إيفيت كوبر والمحافظ أوليفر ليتفين، وفقاً لهم يوفر مشروع القانون فرصة لتجنب وقوع كارثة في اللحظة الأخيرة.

في سياق متصل، صرح جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، أمس الأربعاء، بأن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لم تتحرك بما يكفي خلال محادثات هدفت لكسر جمود الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت رويترز عن كوربين: "لم يكن هناك تغيير كبير مثلما كنت أتوقع، كان الاجتماع مفيدا لكنه لم يكن حاسما، وقلت لماي إن سياسة حزبنا هي أننا نريد خيار التصويت العام لتجنب الخسارة أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق سيئ، لم نتوصل لاتفاق بهذا الصدد".

وقال متحدث باسم مكتب ماي: "محادثات اليوم كانت بناءة حيث أبدى الجانبان مرونة والتزاما بإنهاء حالة عدم اليقين التي تكتنف الخروج من الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي".

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