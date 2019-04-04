إيران: الاتحاد الأوروبي عاجز عن الالتفاف على عقوبات أمريكا

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الاتحاد الأوروبي عاجز عن الالتفاف على العقوبات التي فرضتها واشنطن على بلاده، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي.



وقال ظريف، في مقابلة مع الموقع الرسمي للمرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، اليوم الخميس، إن الأوروبيين كانوا يعتبرون في البداية خطة العمل الشاملة المشتركة إنجازا، لكنّهم ربّما لم يكونوا مستعدّين، وحتماً هم لم يكونوا قادرين، على الوقوف في وجه العقوبات الأميركية.وأضاف ظريف: "سنواصل الضغط على الأوروبيين لتنفيذ التزاماتهم. يجب على أوروبا أن تدرك أنها لا تستطيع التملّص من مسؤوليتها ببعض البيانات والخطط غير المكتملة".وأكد ظريف، الذي يعتبر أحد مهندسي الاتفاق النووي بصفته كان كبير المفاوضين الإيرانيين في المفاوضات مع الدول الست، إنّ طهران ستواصل ضغوطها على الأوروبيين "مع أنّه لم يكن لدينا أبداً أيّ وهم بشأنهم".وأكّد الوزير الإيراني أنّه بدلا من الاتجاه إلى الدول الغربية، فقد اتّجهت بلاده إلى شركائها التقليديين وفي مقدّمهم روسيا والصين، قائلاً: "مستقبل سياستنا الخارجية يسير في هذا الاتجاه".يذكر أن باقي أطراف الاتفاق النووي رفضت قرار ترامب. وبقصد الالتفاف على العقوبات الأميركية أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في أواخر كانون الثاني/ يناير نظام دفع خاصا يحمل اسم "انستكس" أو "أداة دعم التبادلات التجارية مع إيران".وأنشأت الدول الثلاث هذه الآلية على أمل أن تساعد في إنقاذ الاتفاق النووي، وذلك من خلال السماح لطهران بمواصلة التبادل التجاري مع الشركات الأوروبية على الرّغم من العقوبات الأميركية.