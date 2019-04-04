نتنياهو: لا نتشجع لاجتياح غزة بسبب عدم رغبة الزعماء العرب تحمل مسؤوليتها

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته لا تتشجع لاجتياح غزة، بسبب عدم رغبة "زعماء عرب بتحمل المسؤولية في اليوم التالي لسيطرتنا عليها".وأضاف في مقابلة خاصة مع (القناة 12 الإسرائيلية): "أنا على استعداد لدفع الثمن السياسي لذلك، وكل الخيارات لا تزال مطروحة بما في ذلك الدخول البري لغزة وقد يتعين علينا الشروع في عملية عسكرية واسعة النطاق، لكن هذا هو الخيار الأخير، أريد أن تعرف كل أم وأب أنني لا أرسل أبناءهم إلى الحرب دون استنفاد كل الاحتمالات".وتابع نتنياهو: "لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا تحقيق هدوء طويل الأجل ولكن هناك شيء واحد أعرفه - أنا لا أصنع حروبا غير ضرورية".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن نحاصر ونحيط غزة بقوة هائلة ونرى تأثير ذلك حيث تجلب حماس والجهاد آلاف المتظاهرين نحو السياج".