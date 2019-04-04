خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكد عضوالمكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، عضو الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، طلال أبو ظريفة، أن هناك توافق "غير مُعلن" على وقف الوسائل الخشنة بمسيرات العودة.







وقال ظريفة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه تم التوافق على وقف الأدوات الخشنة بما فيها الإرباك الليلي والبالونات الحارقة والمتفجرة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.





وحول فعالية زكيم البحرية، أشار أبو ظريفة، إلى أنه لم يجري الحديث عنها سواء باستمرار أو وقفها، لافتاً إلى أن الظروف الجوية هي التي تتحكم بالفعالية.







وأوضح أبو ظريفة، أن ذلك يُمثل فرصة للجهد المصري، وإعطائه مساحة ليستكمل العمل على التفاهمات التي يجري التوافق عليها مع الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن الفصائل الفلسطينية أعلنت عن التوصل إلى تفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة بوساطة مصرية.