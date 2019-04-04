مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة شمال غرب رام الله

رام الله - دنيا الوطنرشق مستوطنون، اليوم الخميس، مركبات المواطنين بالحجارة قرب مستوطنة حلميش شمال غرب رام الله.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الشابة أثير شقير من بلدة الزاوية، أن ما يقارب من 15 مستوطناً تهجّموا على مركبتها محاولين ايقافها والاعتداء عليها، قبل أن تتمكن من الفرار منهم.وأشارت شقير إلى مجموعة أخرى من المستوطنين كانت تلقي الحجارة على مركبات أخرى كانت تسير أمامها.