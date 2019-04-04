دولي

مبعوث ترامب يعلق على الجهود الهادفة لتثبيت تهدئة في قطاع غزة

مبعوث ترامب يعلق على الجهود الهادفة لتثبيت تهدئة في قطاع غزة
حدود بين غزة وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
علّق مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، على الجهود الهادفة لتثبيت تهدئة في قطاع غزة.

وقال في تغريدة عبر (تويتر): "تثمن الولايات المتحدة جهود مصر وقطر وإسرائيل والأمم المتحدة من أجل تحسين الوضع الإنساني في غزة واستقرار الوضع الأمني هناك".

ويشهد قطاع غزة منذ نحو أسبوع حراكا دبلوماسياً وحضورَ وفود مصرية وأممية، من أجل تثبت تهدئة بين فصائل المقاومة وحكومة الاحتلال برعاية أممية ومصرية وبتمويل قطري.

أخبار ذات صلة

(ناتو): يجب أن نُحسن علاقتنا مع روسيا

(ناتو): يجب أن نُحسن علاقتنا مع روسيا

بفارق صوت واحد.. البرلمان البريطاني يُلزم الحكومة بتأجيل &#34;بريكست&#34;

بفارق صوت واحد.. البرلمان البريطاني يُلزم الحكومة بتأجيل "بريكست"

تركيا تضع الولايات المتحدة بين خيارين

تركيا تضع الولايات المتحدة بين خيارين

إيران: الاتحاد الأوروبي عاجز عن الالتفاف على عقوبات أمريكا

إيران: الاتحاد الأوروبي عاجز عن الالتفاف على عقوبات أمريكا

نتنياهو يغادر إلى موسكو للقاء بوتين وبحث &#34;الأحداث المتراكمة&#34; في سوريا

نتنياهو يغادر إلى موسكو للقاء بوتين وبحث "الأحداث المتراكمة" في سوريا

المعارضة البرازيلية: تصريحات الرئيس بشأن القدس لا تمثل ضمير شعبنا

المعارضة البرازيلية: تصريحات الرئيس بشأن القدس لا تمثل ضمير شعبنا

تركيا: أبرمنا صفقة منظومة &#34;إس 400&#34; مع روسيا وانتهى الأمر

تركيا: أبرمنا صفقة منظومة "إس 400" مع روسيا وانتهى الأمر

شاهد: بعد 37 عاماً.. إسرائيل تُعيد رفات جندي إسرائيلي من لبنان اليوم

شاهد: بعد 37 عاماً.. إسرائيل تُعيد رفات جندي إسرائيلي من لبنان اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة شمال غرب رام الله

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة شمال غرب رام الله

جرافات الاحتلال تتوغل لمسافة محدودة شرقي خانيونس

جرافات الاحتلال تتوغل لمسافة محدودة شرقي خانيونس

صور: حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية والجيش يؤمن دخول 400 مستوطن بعورتا

صور: حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية والجيش يؤمن دخول 400 مستوطن بعورتا

العثور على رضيعة بعمر أيام ملقاه أمام مسجد شمال الخليل

العثور على رضيعة بعمر أيام ملقاه أمام مسجد شمال الخليل

بعد اختيار مرشحه.. حزب الشعب يضع 8 محددات لحكومة اشتية

بعد اختيار مرشحه.. حزب الشعب يضع 8 محددات لحكومة اشتية

مركز القدس: 505 انتهاكاً للاحتلال ومستوطنيه خلال آذار

مركز القدس: 505 انتهاكاً للاحتلال ومستوطنيه خلال آذار

المكتب الصحفي للديمقراطية: ندعو لحل قضية فضائيتي معاً والفلسطينية

المكتب الصحفي للديمقراطية: ندعو لحل قضية فضائيتي معاً والفلسطينية

التربية تعلن نتائج &#34;تحدي القراءة العربي&#34; على مستوى فلسطين بتظاهرة ثقافية

التربية تعلن نتائج "تحدي القراءة العربي" على مستوى فلسطين بتظاهرة ثقافية

منوعات

هالة صدقي تستخدم ديانتها المسيحية لتثبت براءتها في &#34;أزمة الجرابيع&#34;

هالة صدقي تستخدم ديانتها المسيحية لتثبت براءتها في "أزمة الجرابيع"

مايك تايسون يبكي بسبب القرآن الكريم

مايك تايسون يبكي بسبب القرآن الكريم

شاهد: رد فعل غريب من ريم البارودي على انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

شاهد: رد فعل غريب من ريم البارودي على انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

فيديو: هل قررت شيرين عبدالوهاب إعتزال الغناء وابلغت هاني شاكر

فيديو: هل قررت شيرين عبدالوهاب إعتزال الغناء وابلغت هاني شاكر

شاهد أين ستحتفل سيرين عبد النور وزوجها فريد بعيد زواجهما الـ30؟

شاهد أين ستحتفل سيرين عبد النور وزوجها فريد بعيد زواجهما الـ30؟

من جديد.. سمية الخشاب تنفي طلاقها وهذا ما كشفته

من جديد.. سمية الخشاب تنفي طلاقها وهذا ما كشفته

رجاء الجداوي تكشف عن صور جديدة لحفيدتها الشابة الحسناء وتوجه لها رسالة

رجاء الجداوي تكشف عن صور جديدة لحفيدتها الشابة الحسناء وتوجه لها رسالة

ريهام سعيد: طلاقي كان سببا فيما وصلت إليه الآن

ريهام سعيد: طلاقي كان سببا فيما وصلت إليه الآن

مصمم فستان رانيا يوسف &#34;الشفاف&#34;: &#34;عملت جريمة متكاملة الأركان ولازم أتحاكم عليه&#34;

مصمم فستان رانيا يوسف "الشفاف": "عملت جريمة متكاملة الأركان ولازم أتحاكم عليه"

ماهو سر اختيار النجمات &#34;الفوتوسيشن&#34; بالأصفر بعد إعلان الطلاق؟

ماهو سر اختيار النجمات "الفوتوسيشن" بالأصفر بعد إعلان الطلاق؟

عربي

طالباً العفو.. بوتفليقة لشعبه: لست منزهاً عن الخطأ

طالباً العفو.. بوتفليقة لشعبه: لست منزهاً عن الخطأ

الكشف عن خطة &#34;التقشف المالي&#34; لحزب الله

الكشف عن خطة "التقشف المالي" لحزب الله

حماس تكشف عن حوار لبناني فلسطيني حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين

حماس تكشف عن حوار لبناني فلسطيني حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين

بدء اجتماع المجلس الدستوري في الجزائر لإقرار حالة الشغور الرئاسي

بدء اجتماع المجلس الدستوري في الجزائر لإقرار حالة الشغور الرئاسي