مبعوث ترامب يعلق على الجهود الهادفة لتثبيت تهدئة في قطاع غزة





وقال في تغريدة عبر (تويتر): "تثمن الولايات المتحدة جهود مصر وقطر وإسرائيل والأمم المتحدة من أجل تحسين الوضع الإنساني في غزة واستقرار الوضع الأمني هناك".





ويشهد قطاع غزة منذ نحو أسبوع حراكا دبلوماسياً وحضورَ وفود مصرية وأممية، من أجل تثبت تهدئة بين فصائل المقاومة وحكومة الاحتلال برعاية أممية ومصرية وبتمويل قطري.

رام الله - دنيا الوطنعلّق مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، على الجهود الهادفة لتثبيت تهدئة في قطاع غزة.