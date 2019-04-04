شؤون فلسطينية

استقالات "شفهية" لقيادات بحزب فدا بسبب قرار المشاركة بحكومة اشتية

استقالات "شفهية" لقيادات بحزب فدا بسبب قرار المشاركة بحكومة اشتية
الأمينة العامة للحزب زهيرة كمال
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
قدم عدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب فدا، ليلة الأربعاء، استقالات شفهية من الحزب، وذلك على إثر موقف الحزب من المشاركة في الحكومة المقبلة التي يترأسها الدكتور محمد اشتية.

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب، محمد العاروري، إن بعض القيادات بالحزب بينهم الأمينة العام للحزب زهيرة كمال قدموا استقالاتهم، وذلك عقب قرار الحزب المشاركة بحكومة اشتية.

وأوضح العاروري، أن الاستقالات قُدمت شفهياً ولم تُقدم أي استقالة مكتوبة للجنة المركزية للحزب، لافتاً إلى أن قرار المشاركة بحكومة اشتية اتخذ باجماع ثلثي الأعضاء.

وأضاف العاروري: "لم تقبل اللجنة المركزية حتى اللحظة استقالة أي من الأعضاء الذين تحدثت وسائل إعلام عن تقديمهم استقالتهم".

وتابع: "اجتماعات المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب لم تنته بعد، والحزب لم يُعلن استقالة أي أحد بشكل رسمي وتحديداً الأمينة العامة زهيرة كمال".

واستطرد: "ما حصل أن رأي عدد من الأعضاء مخالف للأغلبية في اللجنة المركزية، وقالوا إنهم يريدون الانسحاب وهددوا بالاستقالة؛ لكن قيادة الحزب لم توافق عليها حتى اللحظة".

وكانت وسائل إعلام محلية، أعلنت أن الأمين العامة لحزب فدا زهيرة كمال قدمت استقالتها من منصبها إلى جانب آخرين، عقب مشاورات داخل الحزب حول المشاركة في الحكومة المقبلة،

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