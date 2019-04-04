نتنياهو يغادر إلى موسكو للقاء بوتين وبحث "الأحداث المتراكمة" في سوريا

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إنه سيعقد لقاءً آخرَ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث الأحداث المتراكمة في سوريا.وأضاف في تصريحات له، قبيل مغادرته إسرائيل متوجها إلى موسكو، اليوم الخميس وفق (القناة 13) الإسرائيلية: أنه سيبحث التنسيق المستمر والخاص الذي يجري بين الجيشين الإسرائيلي والروسي، وقضايا أخرى تحظى بأهمية بالنسبة لإسرائيل.وكان نتنياهو وفق ما قال، اتفق مع بوتين، خلال لقائهما في أواخر شباط/ فبراير الماضي، على مواصلة التنسيق العسكري بين الجانبين في سوريا، والذي يمكن الطيران الحربي الإسرائيلي من مواصلة قصف مواقع تابعة لقوات النظام وإيران.