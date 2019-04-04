صور: حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية والجيش يؤمن دخول 400 مستوطن بعورتا

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرفة من الضفة الغربية.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال 13 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة، فيما تم ضبط مسدس وذخيرة في خربة الدير.





وأضاف: أن الجيش الإسرائيلي صادر آلاف الشواكل من قباطية، وأمّن دخول 400 مستوطن لمنطقة عورتا لزيارة أحد المقابل.













رام الله - دنيا الوطن