صور: حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية والجيش يؤمن دخول 400 مستوطن بعورتا
رام الله - دنيا الوطن
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال 13 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة، فيما تم ضبط مسدس وذخيرة في خربة الدير.
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرفة من الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال 13 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة، فيما تم ضبط مسدس وذخيرة في خربة الدير.
وأضاف: أن الجيش الإسرائيلي صادر آلاف الشواكل من قباطية، وأمّن دخول 400 مستوطن لمنطقة عورتا لزيارة أحد المقابل.
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