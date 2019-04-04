العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الخميس 4 نيسان/ إبريل، على النحو التالي:سعر صرف الدولار الامريكي: 3.60 شيقلسعر صرف الدينار الاردني: 5.07 شيقلسعر صرف اليورو الاوروبي: 4.04 شيقلسعر صرف الجنيه المصري: 0.20 شيقل