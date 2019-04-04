العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الخميس 4 نيسان/ إبريل، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الامريكي: 3.60 شيقل
سعر صرف الدينار الاردني: 5.07 شيقل
سعر صرف اليورو الاوروبي: 4.04 شيقل
سعر صرف الجنيه المصري: 0.20 شيقل
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الخميس 4 نيسان/ إبريل، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الامريكي: 3.60 شيقل
سعر صرف الدينار الاردني: 5.07 شيقل
سعر صرف اليورو الاوروبي: 4.04 شيقل
سعر صرف الجنيه المصري: 0.20 شيقل
التعليقات