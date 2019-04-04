شؤون فلسطينية

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردٍ نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً الجمعة يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 20-9 17-8 20-12 بيت لحم 20-9 17-8 20-12
رام الله والبيرة 19-8 16-7 19-11 طولكرم 24-12 22-11 24-14
نابلس 21-10 18-9 21-13 قلقيلية 24-12 22-11 24-14
جنين 23-11 21-10 23-12 سلفيت 20-9 17-8 20-12
طوباس 23-11 21-10 23-12 روابي 21-10 18-9 21-13
الخليل 19-8 16-7 19-11 غزه 23-13 21-12 23-15
أريحا 28-14 27-13 28-15 خانيونس 23-13 21-12 23-15
الأغوار الشمالية 26-12 25-11 26-14 رفح 24-12 22-11 23-14

أخبار ذات صلة

توافق &#34;غير مُعلن&#34; على وقف الوسائل الخشنة بمسيرات العودة

توافق "غير مُعلن" على وقف الوسائل الخشنة بمسيرات العودة

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة شمال غرب رام الله

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة شمال غرب رام الله

جرافات الاحتلال تتوغل لمسافة محدودة شرقي خانيونس

جرافات الاحتلال تتوغل لمسافة محدودة شرقي خانيونس

الرزاز: موقف الأردن ثابت من الوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس

الرزاز: موقف الأردن ثابت من الوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس

استقالات &#34;شفهية&#34; لقيادات بحزب فدا بسبب قرار المشاركة بحكومة اشتية

استقالات "شفهية" لقيادات بحزب فدا بسبب قرار المشاركة بحكومة اشتية

صور: حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية والجيش يؤمن دخول 400 مستوطن بعورتا

صور: حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية والجيش يؤمن دخول 400 مستوطن بعورتا

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

العثور على رضيعة بعمر أيام ملقاه أمام مسجد شمال الخليل

العثور على رضيعة بعمر أيام ملقاه أمام مسجد شمال الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة شمال غرب رام الله

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة شمال غرب رام الله

جرافات الاحتلال تتوغل لمسافة محدودة شرقي خانيونس

جرافات الاحتلال تتوغل لمسافة محدودة شرقي خانيونس

صور: حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية والجيش يؤمن دخول 400 مستوطن بعورتا

صور: حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية والجيش يؤمن دخول 400 مستوطن بعورتا

العثور على رضيعة بعمر أيام ملقاه أمام مسجد شمال الخليل

العثور على رضيعة بعمر أيام ملقاه أمام مسجد شمال الخليل

مركز القدس: 505 انتهاكاً للاحتلال ومستوطنيه خلال آذار

مركز القدس: 505 انتهاكاً للاحتلال ومستوطنيه خلال آذار

المكتب الصحفي للديمقراطية: ندعو لحل قضية فضائيتي معاً والفلسطينية

المكتب الصحفي للديمقراطية: ندعو لحل قضية فضائيتي معاً والفلسطينية

التربية تعلن نتائج &#34;تحدي القراءة العربي&#34; على مستوى فلسطين بتظاهرة ثقافية

التربية تعلن نتائج "تحدي القراءة العربي" على مستوى فلسطين بتظاهرة ثقافية

منوعات

مايك تايسون يبكي بسبب القرآن الكريم

مايك تايسون يبكي بسبب القرآن الكريم

شاهد: رد فعل غريب من ريم البارودي على انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

شاهد: رد فعل غريب من ريم البارودي على انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

فيديو: هل قررت شيرين عبدالوهاب إعتزال الغناء وابلغت هاني شاكر

فيديو: هل قررت شيرين عبدالوهاب إعتزال الغناء وابلغت هاني شاكر

شاهد أين ستحتفل سيرين عبد النور وزوجها فريد بعيد زواجهما الـ30؟

شاهد أين ستحتفل سيرين عبد النور وزوجها فريد بعيد زواجهما الـ30؟

من جديد.. سمية الخشاب تنفي طلاقها وهذا ما كشفته

من جديد.. سمية الخشاب تنفي طلاقها وهذا ما كشفته

رجاء الجداوي تكشف عن صور جديدة لحفيدتها الشابة الحسناء وتوجه لها رسالة

رجاء الجداوي تكشف عن صور جديدة لحفيدتها الشابة الحسناء وتوجه لها رسالة

ريهام سعيد: طلاقي كان سببا فيما وصلت إليه الآن

ريهام سعيد: طلاقي كان سببا فيما وصلت إليه الآن

مصمم فستان رانيا يوسف &#34;الشفاف&#34;: &#34;عملت جريمة متكاملة الأركان ولازم أتحاكم عليه&#34;

مصمم فستان رانيا يوسف "الشفاف": "عملت جريمة متكاملة الأركان ولازم أتحاكم عليه"

ماهو سر اختيار النجمات &#34;الفوتوسيشن&#34; بالأصفر بعد إعلان الطلاق؟

ماهو سر اختيار النجمات "الفوتوسيشن" بالأصفر بعد إعلان الطلاق؟

شيرين بالشورت في أحدث ظهور لها

شيرين بالشورت في أحدث ظهور لها

عربي

طالباً العفو.. بوتفليقة لشعبه: لست منزهاً عن الخطأ

طالباً العفو.. بوتفليقة لشعبه: لست منزهاً عن الخطأ

الكشف عن خطة &#34;التقشف المالي&#34; لحزب الله

الكشف عن خطة "التقشف المالي" لحزب الله

حماس تكشف عن حوار لبناني فلسطيني حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين

حماس تكشف عن حوار لبناني فلسطيني حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين

بدء اجتماع المجلس الدستوري في الجزائر لإقرار حالة الشغور الرئاسي

بدء اجتماع المجلس الدستوري في الجزائر لإقرار حالة الشغور الرئاسي