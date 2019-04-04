الطقس: الأجواء غائمة جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 20-9 17-8 20-12 بيت لحم 20-9 17-8 20-12 رام الله والبيرة 19-8 16-7 19-11 طولكرم 24-12 22-11 24-14 نابلس 21-10 18-9 21-13 قلقيلية 24-12 22-11 24-14 جنين 23-11 21-10 23-12 سلفيت 20-9 17-8 20-12 طوباس 23-11 21-10 23-12 روابي 21-10 18-9 21-13 الخليل 19-8 16-7 19-11 غزه 23-13 21-12 23-15 أريحا 28-14 27-13 28-15 خانيونس 23-13 21-12 23-15 الأغوار الشمالية 26-12 25-11 26-14 رفح 24-12 22-11 23-14

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردٍ نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.غداً الجمعة يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الأحد يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: