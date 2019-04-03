شؤون فلسطينية

العثور على رضيعة بعمر أيام ملقاه أمام مسجد شمال الخليل

العثور على رضيعة بعمر أيام ملقاه أمام مسجد شمال الخليل
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه عُثر مساء اليوم الأربعاء، على طفلة رضيعة عمرها أيام ملقاه أمام مسجد النبي يونس ببلدة حلحول شمال الخليل.

وأوضح ارزيقات، أن الشرطة باشرت التحقيق، وأنه نقل الرضيعة لقسم الحضانة في مستشفى الخليل الحكومي.

وقال: " وباشرت المباحث العامة وحدة حماية الأسرة والأحداث اجراءات التحقيق وتم اعلام النيابة العامة".

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