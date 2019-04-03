العثور على رضيعة بعمر أيام ملقاه أمام مسجد شمال الخليل

قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه عُثر مساء اليوم الأربعاء، على طفلة رضيعة عمرها أيام ملقاه أمام مسجد النبي يونس ببلدة حلحول شمال الخليل.





وأوضح ارزيقات، أن الشرطة باشرت التحقيق، وأنه نقل الرضيعة لقسم الحضانة في مستشفى الخليل الحكومي.



رام الله - دنيا الوطنوقال: " وباشرت المباحث العامة وحدة حماية الأسرة والأحداث اجراءات التحقيق وتم اعلام النيابة العامة".