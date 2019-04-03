شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تشارك في مؤتمر الابداع العربي بالقاهرة

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تشارك في مؤتمر الابداع العربي بالقاهرة
رام الله - دنيا الوطن
شارك وفد من نقابة الصحفيين الفلسطينيين في جلسة الافتتاح لمهرجان الابداع العربي الذي تنظمه مؤسسة القلم الحر بالتعاون مع جامعة الفيوم بجمهورية مصر العربية والذي يستمر خمسة ايام بمشاركة 30 دولة عربية وافريقية  بحضور رئيس الجامعة د. اشرف عبد الحفيظ رحيل ورئيس مؤسسة الفكر الحر رجب عبد العزيز.

واكد د. تحسين الاسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينين في كلمة الافتتاح على عمق العلاقات التي تربط الشعوب العربية موضحا ان القضية الفلسطينية تحظى باهتمام الشعوب العربية والذي يظهر جليا في مخرجات الابداع العربي.

وشكر مؤسسة القلم الحر على اتاحة الفرصة لمشاركة فلسطين في هذا المهرجان على مستوى المشاركات والحضور وهو دليل واضح على الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية.

وشدد الاسطل على دور المبدعين والاعلاميين العرب في رفض كل المؤامرات الامريكية الهادفة الي تصفية القضية الفلسطينية والمساومة على الحقوق الفلسطينية والعربية مشددا على ان الرئيس محمود عباس يقف في مواجهة كل هذه المؤامرات التي اصبحت واضحة للجميع رغم كل التهديدات بالحصار ووقف الدعم لمؤسسات الامم المتحدة.

وشكر الاسطل الموقف الواضح من المبدعين والاعلاميين العرب الذين اكدوا التفافهم حول الحقوق العرببة والفلسطينية والتاكيد على عروبة القدس عاصمة لدولة فلسطين والجولان السوري المحتل  داعيا المؤتمر الى التاكيد على رفض كل اشكال التطبيع مع دولة الاحتلال والذي بات يشكل طعنة في  ظهر  الشعوب العربية وحقوقها وخاصة الشعب الفلسطيني.

واكد ان لنقابة الصحفيين موقف واضح في رفض التطبيع مع الاحتلال مستنكرا بعض المظاهر للتطبيع التي ظهرت مؤخرا والتي لا تعبر عن شعوبنا العربية ومبدعيها ومفكريها الذين يقفون سدا منيعا في مواجهة التطبيع مع دولة الاحتلال.

واعرب الاسطل عن امله ان ينظم هذا المهرجان مستقبلا في القدس  عاصمة دولة فلسطين .

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