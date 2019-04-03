شؤون فلسطينية

الأمير تميم لهنية: سنتخذ كل القرارات اللازمة لإنجاح الجهود الراهنة

الأمير تميم لهنية: سنتخذ كل القرارات اللازمة لإنجاح الجهود الراهنة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمير قطر، تميم بن حمد، لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن الدوحة ستتخذ كل ما يلزم من قرارات من أجل إنجاح الجهود الراهنة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين مساء اليوم، حيث أكدت الحركة في بيان لها، أن هنية أجرى اتصالاً بالأمير تميم مستعرضاً معه الجهود الرامية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة.

وقال البيان، إن هنية أشاد بجهود الأمير تميم والدور القطري في مشاريع الإعمار والمشاريع الإنسانية في غزة والممتد بذات الزخم والاستعداد للمحطة الراهنة.

وأضاف البيان: "من جهته أكد الأمير تميم على كل السياقات التي تعكس أصالة موقف قطر ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني والأهل في غزة، وأنه سوف يتخذ كل ما يلزم من قرارات من اجل انجاح الجهود الراهنة".

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