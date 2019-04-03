شؤون فلسطينية

بعد محاولة تسلل.. الاحتلال يُعلن عن استشهاد شاب من غزة وإصابة آخرين

بعد محاولة تسلل.. الاحتلال يُعلن عن استشهاد شاب من غزة وإصابة آخرين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، النار على ثلاثة شبان فلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بزعم محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى غلاف غزة.

وقال موقع (0404) الإسرائيلي، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين تسللوا من قطاع غزة بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم.

وحسب الموقع، فإن تم الإعلان عن استشهاد أحد الشبان الثلاثة الذين تسللوا من قطاع غزة، مشيراً إلى أن هناك آخر مصاب بحالة خطيرة.

من ناحيتها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن جنود الاحتلال أطلقوا النار وأصابوا ثلاثة فلسطينيين عبروا الحدود إلى الداخل من جنوب قطاع غزة، زاعمةً أنه تم العثور على سكاكين بحوزتهم، وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي.

وقال موقع (مفزاك لايف)، إن جنود الاحتلال أعلنوا الاستنفار بالقرب من كيبوتس العين الثالثة خوفا من حادثة تسلل ثانية من قطاع غزة.

يتبع..

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