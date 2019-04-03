موقع قطري: مصر تعتقل القيادي بفتح "زكي السكني" منذ عدة أيام

بدورها، تواصلت "دنيا الوطن" مع قيادات فلسطينية ومصرية التي لم تنفي أو تؤكد خبر اعتقال السكني.







يذكر أن الأجهزة الأمنية في غزة أفرجت عن السكني عام 2016، بعد اعتقال دام لثمان سنوات على إثر اتهامه بتفجير سيارة على شاطئ بحر غزة، وإنتقل للعيش في مصر بعد الإفراج عنه مباشرة.





رام الله - دنيا الوطنقال موقع (عربي 21)، إن السلطات المصرية اعتقلت، زكي السكني، أحد قيادات حركة فتح، والذي أفرجت عنه وزارة الداخلية بغزة عام 2016 وانتقل حينها لمصر.وأوضح الموقع، نقلاً عن مصادر فلسطينية في مصر وصفها بالمُطلعة، أن الأمن المصري اعتقل السكني قبل عدة أيام، دون ذكر تفاصيل أخرى حول أسباب اعتقاله.