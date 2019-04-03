جامعة النجاح الوطنية تستقبل القنصل الفرنسي العام في القدس





كما وحضر اللقاء الدكتور محمد العملة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتورة رشا الخياط، مدير مكتب شؤون البعثات ومشروع المقدسي في الجامعة، والأستاذة هديل الحدادة، القائم بأعمال مدير دائرة العلاقات العامة في الجامعة.

رام الله - دنيا الوطناستقبل الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية والدكتورة خيرية رصاص، نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الخارجية والدولية يوم الثلاثاء الموافق 2/4/2019 القنصل الفرنسي العام في القدس السيد بيار كوشار يرافقه السيدة نوال بن زموري ملحق التعاون الجامعي، والسيد جان ماري ملحق التعاون التعليمي، والسيد بيير شيفاليير نائب مدير المعهد الفرنسي في القدس وغزة.ورحب الأستاذ الدكتور النتشة بالقنصل الضيف والوفد المرافق له وقدم له شرحا عن تاريخ وتطور جامعة النجاح الوطنية، حيث تحدّث عن أهم البرامج التي تقدّمها الجامعة، مشيداً بعلاقة التعاون القوية التي تربط الجامعة بالقنصلية العامّة في القدس من خلال العديد من المشاريع والنشاطات التي كان آخرها المدرسة الشتوية لفيزياء الطاقة العالية التي تقام بشكل سنوي في الجامعة.من جانبه أشاد كوشار بالتطور الكبير الذي تحققه جامعة النجاح خصوصاً على المستوى البحثي، مؤكداً بدوره على علاقة التعاون التي تربط الجامعة بالقنصلية الفرنسية العامّة، مشيراً إلى فخره بوجود عدد من مدرسي جامعة النجاح من خريجي الجامعات الفرنسية بالإضافة إلى وجود منح تبادل أكاديمية وبحثية بين جامعة النجاح والجامعات الفرنسية.كما قام الوفد الضيف برفقة الأستاذ الدكتور النتشة بزيارة لمتحف مئوية النجاح الذي تم افتتاحه في وقت سابق بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الجامعة. كما زار الوفد مركز الاعلام ومرافقه كفضائية النجاح وإذاعة النجاح وموقع النجاح الاخباري واطلع على التطور الكبير الموجود في المركز.وتماشيا مع البرامج البحثية للجامعة، قدم عدد من اعضاء الهيئة التدريسية من الكليات العلميه عروضا تقديمية لأهم الأبحاث العلمية الممولة من خلال البرنامج المقدسي في مجال الكيمياء والطب وعلم الاحياء الدقيقة وعلم الهندسة، كماتم تقديم عرضا مفصلا لأهم الإنجازات والمشاريع التي تمت مؤخرا بين قسم الفيزياء والقنصلية الفرنسية والتي من ضمنها المشروع المقدسي.بعد ذلك زار الوفد الفرنسي الضيف قسم اللغة الفرنسية في الجامعة حيث كان في استقبالهم نيابة عن رئيس قسم اللغة الفرنسية الدكتور وسيم البيشاوي الاستاذة لهى سماعنة المحاضرة في القسم ومديرة مركز المصادر التعليمية، وأعضاء الهيئة التدريسية وبعض من طلاب القسم حيث قدموا شرحا مفصلا للبرامج الاكاديمية التي يطرحها القسم سواء كتخصص منفصل أو تخصص رئيس أو تخصص فرعي، أو حتى كمساق حر قدموا شرحا مفصلا عن الانشطة التي اقيمت خلال العام الاكاديمي الحالي بالتعاون مع القنصلية الفرنسية والمشاريع المستقبلية التي يسعى القسم لتنفيذها خلال الاعوام القادمة مثل اعتماد برنامج الماجستير في الترجمة ثلاثية (عربي-انجليزي-فرنسي).وفي ذات السياق استضافت الجامعة، عرضاً فنياً فلسطينياً فرنسياً حمل عنوان (البصمة)، قدّمته فرقتا بوكيمون كرو الفرنسية وستيريو 48 الفلسطينية، وأُقيم في مسرح سمو الأمير تركي بن عبد العزيز في الحرم الجامعي الجديد.