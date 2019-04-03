دولي

المعارضة البرازيلية: تصريحات الرئيس بشأن القدس لا تمثل ضمير شعبنا

المعارضة البرازيلية: تصريحات الرئيس بشأن القدس لا تمثل ضمير شعبنا
الرئيس البرازيلي ونتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس كتلة المعارضة في مجلس الشيوخ البرازيلي "روندولفو رودريغز" رفضه لزيارة رئيس بلاده لإسرائيل، ولتصريحاته المتعلقة بالقدس ونقل سفارة بلاده إليها، معتبراً أنه لا يمثل ضمير الشعب البرازيلي.

وأوضح رودريغز، خلال زيارته لسفارة دولة فلسطين، أن الزيارة هي رسالة تضامن من الشعب البرازيلي للشعب الفلسطيني، مؤكدًا تضامن كتلته البرلمانية مع شعبنا، وفق ما أوردت وكالة (الرأي).

وقال إن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، ومنهم من التحالف الحكومي، يعارضون موقف الرئيس البرازيلي من القضية الفلسطينية والتقارب مع إسرائيل.

واعتبر مواقف رئيس بلاده خرقاً لموقفها التاريخي الداعم لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكداً موقف المعارضة البرازيلية الداعمة للقضية الفلسطينية في البرلمان البرازيلي، والعمل على فتح مكتب تجاري وثقافي في القدس الشرقية يرعى المصالح البرازيلية.

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