تركيا: أبرمنا صفقة منظومة "إس 400" مع روسيا وانتهى الأمر

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن صفقة منظومة "إس 400" الروسية، أُبرمت وانتهى الأمر، ولن تتراجع تركيا عنها، وذلك في كلمة له أمام اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن، بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس الحلف.وكشف تشاووش أوغلو، "عرضت الولايات المتحدة علينا مؤخرا منظومة باتريوت، لكن دون ضمانات للبيع"، وتابع: "لا يمكن إجبار تركيا على الاختيار بين الغرب وروسيا، وهي لن تسلك مثل هذا المسار"، وفق ما أوردت (عرب 48).ولفت تشاووش أوغلو، إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اعترف في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن عدم بيع واشنطن منظمة صواريخ باتريوت لتركيا كان خطأ.وأشار إلى أن تركيا لم تتمكن لعدة سنوات من الحصول على الباتريوت، وحاولت الحصول على منظومة دفاع جوي من حلفاء آخرين، ولكن لم يتم الأمر، وهو ما دفعها لشراء منظومة "إس 400" من روسيا.وشدد على أن تركيا في حاجة عاجلة إلى منظومة دفاع جوي، بسبب التهديدات الموجودة في المنطقة، مشيراً إلى تصريح الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، أن أي دولة من الدول الأعضاء في الحلف، يمكنها الحصول على أي منظومة أسلحة من أي من الدول الأعضاء.وقال إنه لا توجد ضرورة لربط منظومة "إس 400" بمنظومات الناتو، وأن هذا ليس هدف تركيا، ولن تقوم بربط منظومة "إس 400" بأي منظومات سلاح للناتو.كما أكد تشاووش أوغلو، أن منظومة إس 400، لن تعتبر أي من أسلحة ومنظومات الناتو "عدوا"، بما فيها طائرات "إف 35"، لافتاً إلى أن تركيا اقترحت تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتأكد من أن منظومة "إس 400"، التي ستحصل عليها تركيا لن تشكل تهديدا للتكنولوجيا الأميركية.يشار إلى أن تركيا قررت في 2017، شراء منظومة "إس 400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة.وتخطط أنقرة أيضًا لشراء 100 مقاتلة من طراز "إف 35" من الولايات المتحدة، إذ يتلقى طيارون أتراك حاليًا تدريبات على استخدامها، في قاعدة لوك الجوية، بولاية أريزونا الأميركية، غير أن الولايات المتحدة علّقت إرسال معدات مقاتلات "إف 35" إلى تركيا.اعتبر ذلك أول إجراء أميركي ملموس لمنع تسليم ذلك النوع من الطائرات إلى شريكتها في الناتو، وذلك في ظل اعتزام أنقرة شراء منظومة "إس 400"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز"، الإثنين الماضي، عن مصادر وصفتها لـ"المطلعة".