وليد العوض يستقيل من حزب الشعب بعد إعلان مرشحهم للحكومة المقبلة

رام الله - دنيا الوطن

أعلن عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، مساء الأربعاء، استقالته من المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب.

وقال العوض، في منشور له عبر فيسبوك: "ليس احتجاجاً على قرار مشاركة الحزب في الحكومة وليس احتجاجاً على انتخاب ممثل الحزب في الحكومة؛ بل على ما شاب وتبع ذلك من مراهقة، أعلن استقالتي من المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب الشعب".





وقالت مصادر مُطلعة لـ "دنيا الوطن"، إن الحزب وافق على المشاركة في الحكومة المقبلة برئاسة اشتية، وذلك بعد تصويت داخل اللجنة المركزية للحزب.





وأضافت المصادر، أن الحزب رشح السفير نصري أبو جيش ليكون وزيراً في الحكومة المقبلة، حيث أن أبو جيش سفيراً لفلسطين في أثيوبيا والاتحاد الأفريقي.









يذكر أن حزب الشعب الفلسطيني، حسم مساء اليوم موقفه من المشاركة في الحكومة الفصائلية المقبلة التي يترأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية.