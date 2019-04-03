بعد ساعات من الوصول.. الوفود الدبلوماسية الأوروبية تغادر غزة عبر إيرز

رام الله - دنيا الوطن

قال المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون/إيرز، إن الوفود الدبلوماسية الأوروبية التي وصلت قطاع غزة اليوم الأربعاء، غادرت القطاع عبر المعبر، مساءً.





وأوضح المكتب، أن المغادرة جاءت بعد عدة ساعات من وصولهم لقطاع غزة، حيث أن الوفود التي دخلت غزة تضم مسوؤلين أوروبيين.





والمسوؤلون هم: "القنصل الايطالي ونائبه ووفد مرافق له، السفير السويسري والوفد المرافق له، نائب القنصل الأسباني ومسؤول التعاون ووفد مرافق له، مدير مكتب السفارة النرويجية. مسؤول ملف الأونروا في السفارة البلجيكية، وكيل السفارة المالطية، مسؤول المهمة البولندي ووفد مرافق له، مدير مكتب القنصلية الايرلندي العام، مسؤول التعاون ووكيل السفارة الكندي ووفد مرافق له، وفد من وكالة الغوث أونروا".

