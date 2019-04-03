شؤون فلسطينية

نصري أبو جيش مرشح حزب الشعب لتولي وزارة بحكومة اشتية

نصري أبو جيش مرشح حزب الشعب لتولي وزارة بحكومة اشتية
نصري أبو جيش
خاص دنيا الوطن - هيثم نبهان
حسم حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء، موقفه من المشاركة في الحكومة الفصائلية المقبلة التي يترأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية.

وقالت مصادر مُطلعة لـ "دنيا الوطن"، إن الحزب وافق على المشاركة في الحكومة المقبلة برئاسة اشتية، وذلك بعد تصويت داخل اللجنة المركزية للحزب.

وأضافت المصادر، أن الحزب رشح السفير نصري أبو جيش ليكون وزيراً في الحكومة المقبلة، حيث أن أبو جيش سفيراً لفلسطين في أثيوبيا والاتحاد الأفريقي.

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