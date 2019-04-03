وصفته بالمركزي.. حماس تُحدد أوجه الدعم القطري للفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن

حددت حركة حماس، أوجه الدعم القطري المُقدم للفلسطينيين في قطاع غزة وغيرها من المناطق، وذلك في تصريحات للناطق باسم الحركة حازم قاسم.





وقال قاسم، لصحيفة (الشروق) القطرية، إن الدور القطري يمثل دوراً مركزياً في رفع الحصار عن قطاع غزة وتخفيفه، وهو دور مقدر من كل أطياف الشعب الفلسطيني، ويعبر عن أصالة قطر حكومة وشعبا وقيادة، ويبرهن عن عمق انتماء قطر لبعدها القومي، وهذا الشعور الأصيل الذي تتملكه القيادة القطرية.







وأضاف قاسم: "الدور القطري لا يقتصر فقط على دعم قطاع غزة بل يشمل دعم القضية الفلسطينية بكل مكوناتها فهناك دعم سياسي في المحافل الدولية يتمثل في الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني في المنظمات الدولية".





وتابع: "هناك إسناد إعلامي يوصل صورة ما يحدث في فلسطين بكل مصداقية، وهذا دور لا يقل اهمية عن أي دور آخر، ثم هناك الإسناد المادي لقطاع غزة في أوضاعه الانسانية الصعبة".

وأكد قاسم، أن الجهود القطرية المستمرة منذ عهد الأمير حمد بن خليفة الهادفة للتخفيف عن القطاع تركت أثراً واضح في حياة الغزيين سواء في بناء المدن السكنية واعداد الطرق ودعم قطاع الصحة والطاقة.وحسب قاسم، فإنه في ظل التفاهمات التي يتم الحديث عنها بين الفصائل والاحتلال هناك دور قطري كبير من خلال منحة قطرية في مجالات الاغاثة والتشغيل ورواتب الموظفين والطاقة، منوهاً إلى أن قطر سيكون لدورها أثر واضح على الحياة في غزة.واستطرد: "منذ بداية مسيرات العودة وحدوث موجات من التصعيد العسكري كان هناك تدخل قطري ووساطة لإعادة الهدوء، وهذا الدور موجود دائما وفي جميع التفاهمات".