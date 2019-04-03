الاحتلال يفرض غرامات مالية على الأسرى تُقدر بمليوني شيكل

رام الله - دنيا الوطن

قالت جميعة واعد للأسرى والمحررين، إن الغرامات المالية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على الأسرى الفلسطينيين بلغت مليوني شيكل.







وأوضح الجمعية، أن الاعتداء الآثم الذي يتعرض له أسرى سجن النقب لا يزال متواصلاً ويشمل حركة تنقلات تعسفية واسعة، لافتةً إلى أن الحركة الأسيرة أعدت برنامجاً وطنياً نضالياً يهدف لاستعادة الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية للأسير.







ودعت الجمعية، لمواكبة حراك الأسرى القادم بتحرك جماهيري يرقى لمستوى الحدث وتشكيل درع شعبي حامي للأسرى والأسيرات.

