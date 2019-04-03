دولي

شاهد: بعد 37 عاماً.. إسرائيل تُعيد رفات جندي إسرائيلي من لبنان اليوم

شاهد: بعد 37 عاماً.. إسرائيل تُعيد رفات جندي إسرائيلي من لبنان اليوم
رام الله - دنيا الوطن
كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن إعادته لرفات جندي إسرائيلي قُتل إبان الحرب اللبنانية الإسرائيلية قبل نحو 37 عاماً.

وقال جيش الاحتلال، إنه بعد 37 عامًا من معركة السلطان يعقوب خلال حرب لبنان 1982، ومن خلال جهود استخبارية استمرت خلال الأشهر الأخيرة، أُعيدت جثة الضابط زكريا بوميل إلى إسرائيل..

وأوضح جيش الاحتلال، أن ذلك تم من خلال جهود استخبارية استمرت لعدة أشهر، مؤخراً، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن ذلك تم بمساعدة روسيا.

وقالت القناة الإسرائيلية الـ (13)، إن روسيا بذلت جهوداً لتحديد مكان جثة زكريا بوميل الذي أعيدت رفاته إلى إسرائيل، لافتةً إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض التعليق.

 


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