نتنياهو: نعرف أين يذهب كل شيكل بغزة وفرضنا قيوداً على حماس

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته نجحت بإيقاف الخطر الموجود في غزة، وأغلقت أمامها طريق الإمداد والدعم، مضيفاً: "نتحكم في كل ما يدخل غزة ونعرف كل شيكل واحد أين يذهب".





وأوضح نتنياهو، في مقابلة لصحيفة (يسرائيل هيوم)، ستنشر الجمعة المقبلة، إنه مُصر على الترتيبات في غزة للتعامل مع الملفات الأخطر.





وأضاف نتنياهو: "هناك إسلامًا متطرّفًا من حولنا، والقوة الإسلامية الكبرى هي إيران التي تحاول الحصول على أسلحة ذرية، وتنقل جيشها إلى سوريا، ونحن نعمل هناك لإعاقتها".



وأشار إلى أن حكومته نجحت في التعامل مع التظاهرات على الحدود ومنعت تنفيذ عمليات خطيرة كانت تهدف لتنفيذ عمليات خطف لجنود، وفق قوله.





وتابع: "قمنا بممارسة القوة بطريقة ذكية وقوية، كما رأينا في المسيرة الأخيرة، لم يكن هناك مليون شخص، ولكن كان بضع عشرات الآلاف، وفرضنا عليهم الكثير من القيود، وحماس نشرت الآلاف من أجل ذلك، وهذه علامة على الردع، وقبل الدخول في احتلال بري لغزة يجب أن نستنفذ كل الاحتمالات الأخرى".