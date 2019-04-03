وفد أوروبي كبير يصل لقطاع غزة عبر معبر إيرز

رام الله - دنيا الوطن

قال المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون/إيرز، إن وفداً أوروبياً كبيراً وصل إلى قطاع غزة، عبر المعبر، لافتاً إلى أنه يضم عدداً من المسؤولين الدبلوماسيين لعدد من الدول الأوروبية.





وأوضح المكتب الإعلامي، أنه إلى جانب ذلك وصل وفداً من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".





وحسب المكتب، فقد ضم الوفد: وفد دبلوماسي يضم القنصل الإيطالي ونائبه، ووفد مرافق له، إلى جانب نائب القنصل الأسباني ووفد مرافق له، ومدير مكتب السفارة النرويجية، ومسؤول ملف الأونروا في السفارة البلجيكية، ووكيل السفارة المالطية، ومسؤول بولندي مع وفد يرافقه، ومدير مكتب القنصلية الإيرلندي العام، ومسؤول التعاون ووكيل السفارة الكندي ووفد مرافق له، وجوليان طوني سفير سويسرا في فلسطين.وسيطلع الوفد على سلسلة مشاريع تشرف عليها الدول وعلى الأوضاع الإنسانية في غزة، إلى جانب الإطلاع على مشاريع سيتم تنفيذها بناءًا على تفاهمات الهدوء التي يجري تثبيتها بغزة.