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الشرطة تكشف ملابسات مقتل المواطن السعدي بجنين قبل عدة أيام

الشرطة تكشف ملابسات مقتل المواطن السعدي بجنين قبل عدة أيام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية في جنين ملابسات جريمة مقتل المواطن عقاب السعدي، والتي وقعت قبل عدة أيام بحي البساتين في المدينة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إنه ومن لحظة وقوع الجريمة باشرت الشرطة والأجهزة الأمنية إجراءات البحث والتحري ورفع الأدلة الجنائية من مكان وقوع الجريمة، حيث اشتبهت بعدد من الأشخاص تم احضارهم لسماع أقوالهم.

وأضاف ارزيقات، أن ثلاثة من بين المشتبه بهم أفادوا بقيام عدد منهم باطلاق النار باتجاه الشاب وقتله بسبب خلافات بينهم ووقوع مشكلة سابقة استخدمت فيها الأسلحة النارية.

وأشار ارزيقات، إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط ثلاث قطع من الأسلحة الطويلة مشتبه باستخدامها بجريمة القتل، مؤكداً توقيف الأشخاص من قبل النيابة العامة لحين استكمال الاجراءات لعرضهم على المحكمة المختصة.

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