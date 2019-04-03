دولي

الذكرى الـ 71 للنكبة الفلسطينية موعداً لطرح "صفقة القرن" الأمريكية

الذكرى الـ 71 للنكبة الفلسطينية موعداً لطرح "صفقة القرن" الأمريكية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع (الخليج أون لاين)، عن الموعد شبه النهائي الذي سيقرر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح خطته للسلام المعروفة إعلامياً بـ "صفقة القرن".

وقال الموقع، نقلاً عن مصادر فلسطيينة وعربية وصفها بأنها رفيعة المستوى، أن بعض المسؤولين الأمريكيين المقربين من إدارة ترامب قد أبلغوا شخصيات عربية وخليجية، بأن الموعد الذي تم اقتراحه لترى "صفقة القرن" النور وتقديمها بشكل علني سيكون في ذكرى النكبة الفلسطينية (15 أيار/مايو) المقبل.

وأوضح الموقع، أن إدارة ترامب قد أنهت فعلياً كل ما يلزم لطرح صفقتها السياسية المنتظرة، وحصلت كذلك على التمويل المالي من الدول العربية وغيرها لضمان تنفيذ بنود الصفقة، التي تركز على الجانب الاقتصادي بنفس تركيزها على أهمية الجانب السياسي في معالجتها للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في المنطقة.

وأكدت المصادر العربية والفلسطينية، التي توافقت على موعد طرح الصفقة الأمريكية وفضلت عدم الكشف عن أسمائها، وفق الموقع، أن إدارة ترامب أبلغت مسؤولين كباراً في السعودية والإمارات ومصر والأردن بالموعد "الرسمي المتفق عليه حتى اللحظة" لطرح صفقتها السياسية.

وأشار الموقع، إلى أن اختيار ترامب للموعد يحمل دلالات سياسية خطيرة وكبيرة بالنسبة للقضية الفلسطينية، مضيفاً: "كل الدول العربية وكذلك السلطة الفلسطينية باتت الآن في مرحلة الترقب لطرح الصفقة الأمريكية، وما تحتويه من بنود ستغير الخريطة السياسية للمنطقة بأكملها، خاصة بعد التسريبات الخطيرة التي خرجت خلال الشهور الأخيرة عن بعض بنود تلك الصفقة، التي تستهدف القضية الفلسطينية بشكل مباشر لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي".

ولفت الموقع، إلى أن طرح صفقة القرن سيشعل الأوضاع مجدداً خاصة داخل الأراضي الفلسطينية، كما ستخلق ردات فعل شعبية كبيرة ومتصاعدة لا يمكن التوقع إلى أين ستصل.

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