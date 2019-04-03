السعودية تدعم موازنة السلطة الفلسطينية بـ 40 مليون دولار

قال السفير السعودي في مصر، أسامة بن أحمد نقلي، إن الصندوق السعودي للتنمية قام بتحويل مبلغ 40 مليون دولار أمريكي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية.





وأوضح نقلي، وفق ما أوردت قناة (الغد)، أن ذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية، لشهري شباط/فبراير وآذار/مارس 2019.

رام الله - دنيا الوطنوأشار السفير إلى أن هذه المساهمة تأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية الدائم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية.