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حماس تكشف عن حوار لبناني فلسطيني حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين

حماس تكشف عن حوار لبناني فلسطيني حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، إن حواراً لبنانياً فلسطينياً مرتقب سينطلق حول "قوننة حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

جاء ذلك، وفق ما أوردت وكالة (الرأي) الحكومية، عقب زيارة وفد رفيع من الحركة، لوزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية اللبناني حسن مراد، وفق ما أوردته وكالة الاعلام اللبنانية.

وقال عبد الهادي، إن حواراً لبنانياً فلسطينياً، سيتم خلال الفترة القادمة بدعوى من رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، على أساس وثيقة (رؤية لبنانية موحدة تجاه قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان).

وأكد أن حركته تنظر لتلك الوثيقة "بإيجابية كبيرة"، معتبراً أن "هذا الحوار يجب أن ينتج عنه رؤية لبنانية فلسطينية حول الوثيقة، وبالتالي يتم رفعها إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لتحويلها إلى قرارات ثم قوانين".

وأشار إلى أن من شأن ذلك "منح الشعب الفلسطيني الحقوق الانسانية والاجتماعية وجعله يعيش بكرامة ويبقى متمسكا بحق العودة".

وأضاف: "تمكين الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة لا يعني أنه يقبل بالتوطين، بل على العكس يجعله يتمسك بهويته الوطنية، ويواجه مع الأشقاء في لبنان مشاريع التهجير والتوطين".

من جهته قال الوزير اللبناني: "استمعنا إلى مشاكل وهموم وأوضاع أهلنا في فلسطين المحتلة وقطاع غزة".

وعن الوثيقة، قال مراد: "كما وعدنا حركة حماس، إننا سنكون صوتهم في الحكومة اللبنانية، وسنتبنى الوثيقة اللبنانية الفلسطينية على طاولة مجلس الوزراء".

وأضاف: "كما سنكون صوت الفلسطينيين في كل المنابر، حتى يصل إلى كل العالم، وكذلك لنؤكد على أن القدس عربية وهي عاصمة أبدية لفلسطين".

وتُعدّ الوثيقة التي صدرت عن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، (وهي لجنة حكومية تتبع رئاسة الوزراء في لبنان)، بعنوان "رؤية لبنانية موحّدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان" في كانون ثاني/يناير 2017؛ معالجة معظم قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفق مقاربة تجمع عليها القوى والأحزاب السياسية اللبنانية.

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