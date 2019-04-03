ميلادينوف: تقدم كبير في تنفيذ المشاريع الإنسانية العاجلة لغزة

رام الله - دنيا الوطنأكد مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، أنه تم تحقيق تقدم كبير في تنفيذ حزمة المشاريع الإنسانية والاقتصادية العاجلة، التي دعمتها لجنة الاتصال نهاية العام الماضي، للمساهمة في استقرار الوضع في قطاع غزة، ولمنع التصعيد ودعم جهود المصالحة بقيادة مصر.وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية، قال ميلادينوف في بيان صحفي مساء أمس، إن "الأمم المتحدة وشركاءها جمعت نحو 45 مليون دولار، لتوفير حوالي 20 ألف وظيفة مؤقتة في قطاع غزة خلال العام الحالي".وأضاف ميلادينوف، أن المشاورات مستمرة مع الحكوميتن الفلسطينية والإسرائيلية والقطاع الخاص، من أجل توفير فرص عمل دائمة وتوسيع القطاعات الصناعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، في قطاع غزة.