شؤون فلسطينية

إصابة مواطنين واحتجاز آخرين خلال مشاركتهم في مسار بيئي بالأغوار الشمالية

إصابة مواطنين واحتجاز آخرين خلال مشاركتهم في مسار بيئي بالأغوار الشمالية
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المشاركين في مسار بيئي في الأغوار الشمالية بالاختناق، واعُتقل سبعة آخرون بينهم فتاتان، اليوم الأربعاء.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة بجانب الشارع الرئيسي الذي يمر من أمام مستوطنة "شدموت ميخولا"، قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، على المشاركين في المسار البيئي ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، بينهم صحفيون، عولجوا ميدانيا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال سبعة من المشاركين في المسار بينهم فتاتان.

وانطلق المسار الذي دعت له محافظة طوباس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وفصائل العمل الوطني ولجان المقاومة الشعبية، من منطقة "عين الحلوة" مرورا بمناطق يستهدفها المستوطنون بشكل يومي.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات إن "هذا المسار هو واحد من فعاليات دعت لها القوى الوطنية في طوباس، من أجل التأكيد على افشال مخطط الاحتلال في الأغوار، ومطامع المستوطنين بالاستيلاء على أراضي المواطنين، والوقوف مع أبناء شعبنا وتمكينهم في مناطقهم".

بدوره، قال مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة إن هذه المنطقة تتعرض يوميا لهجمة منظمة يقودها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، وعليه فإن هذا المسار هو للتأكيد على تمسكنا بأرضنا، التي يحتاج أهلها للدعم.

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