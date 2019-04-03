القبض على شخص صادر بحقه 8 اوامر حبس بقيمة 2.5 مليون شيكل
رام الله - دنيا الوطن
قبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة ، اليوم الاربعاء، على شخص صادر بحقه 8 اوامر حبس بقيمة 2.5 مليون شيكل.
وأكد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بانه و في اطار متابعة الشرطة للمذكرات القضائية والتي تشكل حقوقا لمواطنين اخرين تمكنت الشرطة من القبض على عدد من المطلوبين .
وأضاف العقيد ارزيقات ان الشرطة القضائية برام الله وخلال مهمة في مناطق قبيا وشقبا وبمساندة من الشرطة الخاصة والأمن الوطني والاستخبارات، قبضت على 8 مطلوبين صادر بحقهم 20 مذكرة قضائية من بينهم شخص صادر بحقه 8 اوامر حبس بقيمة تصل إلى 2 مليون ونصف المليون شيقل.
قبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة ، اليوم الاربعاء، على شخص صادر بحقه 8 اوامر حبس بقيمة 2.5 مليون شيكل.
وأكد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بانه و في اطار متابعة الشرطة للمذكرات القضائية والتي تشكل حقوقا لمواطنين اخرين تمكنت الشرطة من القبض على عدد من المطلوبين .
وأضاف العقيد ارزيقات ان الشرطة القضائية برام الله وخلال مهمة في مناطق قبيا وشقبا وبمساندة من الشرطة الخاصة والأمن الوطني والاستخبارات، قبضت على 8 مطلوبين صادر بحقهم 20 مذكرة قضائية من بينهم شخص صادر بحقه 8 اوامر حبس بقيمة تصل إلى 2 مليون ونصف المليون شيقل.
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