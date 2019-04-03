القبض على شخص صادر بحقه 8 اوامر حبس بقيمة 2.5 مليون شيكل

رام الله - دنيا الوطنقبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة ، اليوم الاربعاء، على شخص صادر بحقه 8 اوامر حبس بقيمة 2.5 مليون شيكل.وأكد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بانه و في اطار متابعة الشرطة للمذكرات القضائية والتي تشكل حقوقا لمواطنين اخرين تمكنت الشرطة من القبض على عدد من المطلوبين .وأضاف العقيد ارزيقات ان الشرطة القضائية برام الله وخلال مهمة في مناطق قبيا وشقبا وبمساندة من الشرطة الخاصة والأمن الوطني والاستخبارات، قبضت على 8 مطلوبين صادر بحقهم 20 مذكرة قضائية من بينهم شخص صادر بحقه 8 اوامر حبس بقيمة تصل إلى 2 مليون ونصف المليون شيقل.