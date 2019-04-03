شؤون فلسطينية

السلام الوطني الفلسطيني يصدح وسط القدس والآلاف يحيون ذكرى الاسراء والمعراج

السلام الوطني الفلسطيني يصدح وسط القدس والآلاف يحيون ذكرى الاسراء والمعراج
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أحيا الآلاف من أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة وأراضي الـ48، اليوم الثلاثاء، ذكرى الاسراء والمعراج في مسيرة ضخمة شاركت فيها 11 فرقة كشفية، ونحو 600 عنصر كشفي طافوا بشوارع المدينة وأزقة بلدتها القديمة.

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، عزفت الكشافة السلام الوطني الفلسطيني في باحة باب العامود وسط هتافات المواطنين، قبل وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك.

وتجمعت في القدس الفرق الكشفية أمام مقر مبنى نادي هلال القدس، وانطلقت عبر شارع الزهراء، واخترقت شارع صلاح الدين ثم شارع السلطان سليمان قبالة سور القدس، وسط معزوفات وطنية، قبل أن تصل إلى منطقة باب العامود، حيث انضم المزيد من المواطنين إلى المسيرة الكشفية.

وأضاف أن المسيرة انطلقت مجدّدا مخترقة البلدة القديمة من جهة باب العامود مرورا بشارع الواد، ووقفت في مفترق "الهوسبيس" لعزف المزيد من الألحان الوطنية والدينية.,

ووزع تجار البلدة القديمة من القدس الحلوى والسكاكر والمياه على المارين في المسيرة.

ووصل الموكب الكشفي والمسيرة الضخمة إلى المسجد الأقصى، وطافت في باحاته قبل أن تتوقف ليؤدي الجميع الصلاة برحاب المسجد المبارك.

وتزامن مع المسيرة، نظمت الأوقاف الاسلامية حفلا مركزيا في المصلى القبلي بالمسجد الاقصى تُليت فيه قصة الإسراء والمعراج، وتحدث فيه عدد من المشايخ الذين ربطوا بين الذكرى وما تعنيه من إعلان لهوية المدينة والمكان، وتخلل الحفل أناشيد وابتهالات خاصة بهذه المناسبة.

وفي سياق آخر، تشهد أسواق البلدة القديمة، خاصة القريبة من بوابات المسجد الاقصى الخارجية حركة نشطة بفعل التواجد الكبير للمواطنين.

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