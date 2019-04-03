الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، يوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 2019/4/4.وقالت الداخلية إن الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من الحافلة الأولى + الحافلات: الثانية والثالثة، والرابعة حتى الرقم (90) من كشف (4/3).وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.ودعت الداخلية إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.