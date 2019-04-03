الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، يوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 2019/4/4.
وقالت الداخلية إن الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من الحافلة الأولى + الحافلات: الثانية والثالثة، والرابعة حتى الرقم (90) من كشف (4/3).
وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
ودعت الداخلية إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، يوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 2019/4/4.
وقالت الداخلية إن الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من الحافلة الأولى + الحافلات: الثانية والثالثة، والرابعة حتى الرقم (90) من كشف (4/3).
وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
ودعت الداخلية إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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