"وقفوا..بدي أشوفه" شاهد : لحظات مؤثرة لوالدة الشهيد "عبد الفتاح"

تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الأربعاء، فيديو مؤثر جداً لوالدة الشهيد محمد عبد المنعم عبد الفتاح، والذي أعدم صباح اليوم في نابلس، وهي تحاول الوصول إلى نعشة من أجل وداعه.





وقد أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد محمد عبد المنعم عبد الفتاح، من خربة قيس بسلفيت الذي يعمل بأحد المحاجر بالمنطقة،عقب إطلاق النار عليه قرب نابلس، وإصابة آخر بجروح متوسطة بالرصاص الحي، تم نقله لمستشفى رفيديا الحكومي، وحالته مستقرة.











خاص دنيا الوطن